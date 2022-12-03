مى عمر… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في ى مهرجان البحر الأحمر.. .. شاهد الان الجمال والروعة

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي عبر تطبيق إنستجرام وقد لاقت الصورة العديد من التعليقات والإعجاب بإطلالتها.

وظهرت مي مرتدية فستان أنيق لامع باللون الرمادي، واختارت تسريحة شعر جذابة حيثتركت شعرها منسدلا فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية وذلك خلال حضورها حفل إفتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية.

يذكر أن آخر أعمال مى عمر مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.