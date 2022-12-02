ظهور مشهد مسرب للفنانه رانيا التومي مع خالد يوسف مده ساعه كامله.. .. شاهد الان قبل الحذف

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدرت الفنانه رانيا التومي وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد تسريب فديو لها وهي تقوم بوصله رقص دامت لاكثر من ساعه كامله وبعد نشره بساعات تصدرت ترند تويتر واثار هذا الفديو جدلا كبير علي جميع المنصات .. شاهد الان الفديو بالكامل..

اثاره الفنانه الكبيره رانيا التومي جدل كبير داخل الوسط الفني بعد قيامها بوصله رقص علي احد الشواطيء الشهيره بمدنيه الغردقه اشعلت بعدها حماس الشباب والمراهقين .. شاهد الان الفديو قبل الحذف..