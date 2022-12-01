ياسمين رئيس… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها ومتابعيها صورة لأحدث إطلالاتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور “إنستجرام”.

وعلقت الفنانة ياسمين رئيس على صورتها برمز “قلوب حمراء”، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: “عسولة قوي”، وعلق متابع آخر: “القمر”.

يذكر أن الفنانة ياسمين شاركت جمهورها ومتابعيها صورة روجت من خلالها لفيلم “أنا لحبيبي”، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور “إنستجرام”.

وعلقت الفنانة ياسمين رئيس: “أنا ليلى أنا بخاف أبقى لوحدي، استنوا ليلى في فيلم أنا لحبيبي قريبا”، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: “أجمل واحدة”، وعلق متابع آخر: “أجمل ممثلة”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مسلسل “60 دقيقة” الذي عرض على منصة .. شاهد الان.

وشارك في بطولة العمل: محمود نصر، أحمد كشك، سوسن بدر، شيرين رضا، غادة طلعت، مها نصار، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.