لاميتا فرنجيه…تستعرض جسدها المثير بملابس البحر الفاضحة وحركات خادشة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة لاميتا فرنجيه، أحدث إطلالة لها مع جمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وظهرت بملابس البحر من على حمام السباحة الخاص بمنزلها.

وكالعادة تعمدت لاميتا القيام بحركات جريئة أثناء التصوير وهو ما أثار حفيظة المتابعين الذين وجهوا لها انتقادات لاذعة.

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.