غادة عبد الرازق… في حضن عشيقها بقميص النوم الأسود الشفاف…اتفرج علي الملبن

ابو ظبي - احمد الجزار - دئما ما تتصدر مشاهد الاغراء علي مواقع التواصل الاجتماعي و قائمة بحث جوجل أنها الفنانة التي تظهر دائما في عدة مشاهد جريئة وتتميز عن غيرها بقوام ذات طبيعه قويه وجذابة أنها الفنانة غادة عبد الرازق التي اشتهر بصورة كبيرة من خلال ظهورها في عدة مشاهد جريئة.

واحتلت غادة عبدالرازق مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المشهد الجرئ لها في فيلم كلمني شكرا التي ظهرت فيه وهي تقوم بوصلة رقص بقميص اسود شفاف قصير ومكشوف من جهة الصدر بصورة كبيرة جدا.

وبدأت ترقص في غرفة النوم في حضن عشيقها وظهر جزاء كبير من جسدها وهي ترقص وتتمايل بطريقه مثيره في غاية الإثارة والمتعة.