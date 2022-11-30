ملكة جمال كرواتيا تثير الغضب في قطر بسبب ملابس عاريه تكشف مفاتنها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت ملكة جمال كرواتيا السابقة، لانتقادات شديدة بسبب عدم احترامها لقطر بسبب ارتدائها لباس قصير في كأس العالم.

وشوهدت إيفانا نول عارضة أزياء إنستجرام التي يطلق عليها لقب مشجعي كأس العالم 2022 الأكثر جاذبية، وهي تسير بشوارع قطر بلبس مبتذل كما وصفها البعض، مخالفة للقواعد المحافظة للبلد الذي يستضيف البطولة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وأظهرت إيفانا، دعمها لبلدها من خلال حضور مباراة كأس العالم بين كرواتيا والمغرب، مرتدية زيًا غير محتشم لإظهار دعمها، قبل نشر مقطع فيديو بذيء لها على طول الواجهة البحرية وهي ترتدي ملابس قصيرة للغاية.