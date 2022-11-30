مودل آش… تفعل المستحيل لتتجاوز الخطوط الحمراء و تتحدى سما المصري بفيديوهاتها الاباحية .... شاهد الان الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلت عارضة الأزياء السعودية، الشابة مودل آش، على طريقة سما المصري على متابعيها بصورة اغراء جريئة ومثيرة للغاية

بدون لباس داخلي. وعلقت عليها قائلة: “هلووو اصدقائي الحلوين”.واختارت عارضة الأزياء السعودية المثيرة للجدل،

لهذه الإطلالة التي وصفها الكثير من المتابعين بالفاضحة، لباس ضيق مع تسريحة شعر ناعمة انسدلت جوار نهديها المكشوفين.

ومؤخرا إنتشر فيديو جريء لعارضة الأزياء السعودية ، ​مودل آش،​ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه تتغنى بإرتدائها بيجاما من ريش النعام.

وسألت مودل آش، المتابعين هل يعلمون ما يعني ارتدائها بيجاما، لتجيب على نفسها بالقول إن ذلك يدل على أنها أصبحت من الطبقة المخملية.

