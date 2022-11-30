عشرة بلدي وفضيحة من العيار الثقيل .. وصلة رقصة فاضحة بقميص نوم الابيض للفنانة شمس الكويتية مع رجل أعمال مشهور جننت الشباب….. شاهد الان قبل الحذف

ابو ظبي - احمد الجزار - ما زالت مواقع التواصل الاجتماعي تعمل وبقوة علي نشر الفيديو الذي انتشر بقوة في الفترة الماضية للفنانة الكويتية شمس الكويتيه بعد ظهورها في عدة صور لها باطلالة جذابة وأنيقة تبرز فيها جمالها.

حيث ظهرت شمس الكويتيه في مهرجان القاهرة السينمائي التي خطفت به الأجواء حيث ظهرت شمس الكويتيه وهي ترتدي فستان من اللون الاسود المفتوح من جهة الصدر والكتفين بطريقة في غاية الجمال والروعة.

وما ادهش الجميع هو ظهورها مع الفنان حسين فهمي وقبلة حسين فهمي لها اثارت الجدل حول ما فعله حسين فهمي معها حيث تشارك شمس الكويتية في مسلسل سر باتع للمخرج المشهور خالد يوسف.

وتم تسريب فيديو لا شمس الكويتية وهي تقوم بوصلة رقص جرئ جدا مما وصفها المتابعين بأنها اجمل رقصة حدثت هذا الموسم حيث ظهرت شمس الكويتيه في احد مقاطع فيديو وهي تقوم بوصلة رقص هزت الشباب وما كانت تفعله من حركات اغراء امام الكاميرا حيث تم تسريب هذا الفيديو الذي قال المتابعين ومواقع التواصل الاجتماعي بانها كانت في احضان رجل اعمال وقالت بعض المواقع بأنها مخرج مشهور ولم يتم التعرف علي صحة الخبر.

وظهرت شمس الكويتيه في الفيديو وهي ترتدي قميص نوم ابيض قصير كشف عن أجزاء من جسدها المكشوف بدرجة كبيرة حيث أظهر الملابس الداخليه لها وقصير للغاية حيث اظهر ارداف شمس الكويتية بصورة كبيرة جدا.

ونال هذا الفيديو علي متابعة كبيرة جدا علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقصة شمس الكويتية الجريئة منها بعد الصور التي تم التقاطها مع المخرج خالد يوسف.