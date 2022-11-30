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ميرهان حسين… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور والجمهور يعلق .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور “إنستجرام”.

وعلقت رانيا حسين على الصور: “كن نفسك، لا يوجد أحد أفضل”، وأضاف الفنان كريم أبوزيد تعليقا برمز “قلوب حمراء، وعلق أحد المتابعين: “قمر”، وعلق متابع آخر: ” كيم كاردشيان قلبي”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسرحية “الليلة الكبيرة” والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض العام الماضي.

وشارك في بطولة العمل: نيكول سابا، محمود عبدالمغني، بدرية طلبة، محمد عبد الرحمن، ياسر الطوبجي، محمود الليثي، طه دسوقي، أمير صلاح، أحمد عبد الهادي، ومن تأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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