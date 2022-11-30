ميرهان حسين… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور والجمهور يعلق .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور “إنستجرام”.

وعلقت رانيا حسين على الصور: “كن نفسك، لا يوجد أحد أفضل”، وأضاف الفنان كريم أبوزيد تعليقا برمز “قلوب حمراء، وعلق أحد المتابعين: “قمر”، وعلق متابع آخر: ” كيم كاردشيان قلبي”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسرحية “الليلة الكبيرة” والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض العام الماضي.

وشارك في بطولة العمل: نيكول سابا، محمود عبدالمغني، بدرية طلبة، محمد عبد الرحمن، ياسر الطوبجي، محمود الليثي، طه دسوقي، أمير صلاح، أحمد عبد الهادي، ومن تأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة.