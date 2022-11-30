تارا عماد… بإطلالة جريئة في احدث ظهور تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها حيث ظهرت مرتدية فستان أسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور “إنستجرام”.

ونالت إطلالة تارا عماد إعجاب جمهورها ومتابعيها وعدد من الفنانات، حيث علق الفنانة سلمى أبو ضيف: “جميلة جدا”، وعلقت رانيا يوسف برمز “قلوب حمراء”، وعلقت هدى المفتى: “حبيبة قلبي”، وعلق أحد المتابعين: “ملكة”.

وشاركت الفنانة تارا عماد في مسلسل suits بالعربي الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2022.

وشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتي، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.