هدي الإتربي …تتألق بالأحمر الناري في أحدث ظهور .. شاهد الان الجمال

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة الشابة هدي الإتربي عدة صور جديدة، عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير” إنستجرام”.

واطلت هدي مرتدية بالطو طويل باللون الأحمر الناري، ونسقت أسفله توب باللون الأسود.

واعتمدت مكياجًا قويًا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلًا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود

وقد أثارت الجدل مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، بملامح تبدو وكأنها أجرت عمليات تجميل فى وجهها.