نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هبة مجدى …تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير .... شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها صور جديدة له عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت هبة في الصور بإطلالة شتوية متميزة مرتدية بالطو أخضر وفستان من نفس اللون مدمج باللون الأزرق، ومعتمدة على الميكب الناعم.



يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية كانت فى رمضان المنقضي 2022 بمسلسل “المداح – أسطورة الوادي” بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت هبة مجدى فى مسلسل “نصيبى وقسمتك 3” حكاية براد شاى وشاركها البطولة هانى عادل وعبير صبرى وتونى ماهر وثناء شافع وأن المسلسل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.