نرمين الفقي… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نيرمين الفقي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “الأنستجرام”، صوراً جديدة من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في شرم الشيخ.

ظهرت نيرمين الفقي في الصور باطلالة كاجوال، حيث ارتدت جامبسوت طويل باللون الأسود منقوش بالورد ونسقت معه تي شيرت أبيض ذا أكمام مكشوفة.

انتعلت نيرمين الفقي حذاء صيفي مسطح باللون الأسود، مع حقيبة خوص كبيرة الحجم، وتفاعل الجمهور معها ونالت أعجابهم على الأنستجرام.

واعتمدت نيرمين علي خصلات شعرها البني المموج المنسدل علي أكتافها ، مع بعض لمسات المكياج البسيطة.