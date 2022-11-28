فيفي عبده …في وصلة رقص جديدة على البحر رغم برودة الجو.. .. شاهد الان البطل

ابو ظبي - احمد الجزار - يبدو أن موسم الصيف لدى الفنانة فيفي عبده ما زال مستمرًا، ففي الوقت الذي ظهر فيه أغلب النجوم بإطلالات شتوية، ظهرت فيفي عبده بإطلالة صيفية بحتة.

حيث نشرت “فيفي” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقدم وصلة رقص على أحد الشواطئ، مرتدية فستانًا لونه ذهبي بنقوش سوداء.

وقد تفاعل متابعو “فيفي” مع مقطع الفيديو، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (عسل يا فوفا بتدينا نشاط وحيوية)، (يا مساء الفل علي احلى قمر منورة ياست الكل)، (شو هالحلا يا فيفي).