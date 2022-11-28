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لاميتا فرنجية… تتحدي سما المصري بوصلة رقص فاضحة هزة يمين وهزة شمال .. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية الجدل بعد ظهورها بمنشفة في أحدث ظهور لها على حسابها على إنستجرام.

ظهرت لاميتا فرنجية في مقطع فيديو قصير وهي ترقص وهي تلف جسدها بمنشفة وتضع منشفة أخرى في شعرها.

ألقت لاميتا فرنجية المنشفة من شعرها لتنهي رقصها، وعلقت إحدى الكاتبات: “مزاج الصباح”.

يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية فيلم “بنت من دار السلام”، وهو من بطولة رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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