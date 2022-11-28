عبير صبري… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها، بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة عبير صبري مرتدية فستان باللون الذهبي، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وانهالت التعليقات على الصورة من قبل الجمهور قائلين: “فراشة رقيقة في سماء الفن.. أجمل وأطيب وأحلى بيرو.. نجمة الفن.. أجمل بيرو».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبرى مسلسل “يوتيرن” مع الفنانة ريهام حجاج، الذي عرض في السباق الرمضاني 2022، وتدور أحداث مسلسل “يوتيرن” حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

وشارك في بطولة المسلسل كلًا من: ريهام حجاج، عبير صبرى، توفيق عبدالحميد، محمد كيلاني، كريم قاسم، العمل من إنتاج شركة العدل، تأليف أيمن سلامة، العمل من إخراج سامح عبدالعزيز.