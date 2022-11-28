نوال الزغبي… تثير جنون المتابعين بإطلالة جريئة تخطف الأنظار .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نوال الزغبي متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة نوال الزغبي

وظهرت الفنانة نوال الزغبي بإطلالة مثيرة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية جمبسوت سهرة لامع اللون لونه ذهبي.

اخر أعمال الفنانة نوال الزغبي

جدير بالذكر، طرحت نوال الزغبى، مؤخرا، أحدث أغانيها على موقع اليوتيوب التى تحمل عنوان “حفلة”، الأغنية من كلمات هانى صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضرى حيث استغرق تصوير الكليب الغنائي لمدة يومين، الأول داخل الاستوديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لا سيما أن الأغنية تحمل الإيقاع الموسيقى السريع.