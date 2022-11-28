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سارة سلامة… تهيج الشباب وتخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة سارة سلامة، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت سارة، صورا من الجلسة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “القمر”، “عسل”، “ما شاء الله عليكي، قمة الجمال والأناقة”، “عيونك مليانة جمال”، “منورة جدا”، “إيه الحلاوة دي”.

من ناحية أخرى، شاركت سارة سلامة في مسلسل “إسعاف يونس”، بطولة: محمد أنور، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبد العزيز، وإخراج معتز التوني.

 
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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