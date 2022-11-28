سارة سلامة… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة سارة سلامة، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت سارة، صورا من الجلسة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “القمر”، “عسل”، “ما شاء الله عليكي، قمة الجمال والأناقة”، “عيونك مليانة جمال”، “منورة جدا”، “إيه الحلاوة دي”.

من ناحية أخرى، شاركت سارة سلامة في مسلسل “إسعاف يونس”، بطولة: محمد أنور، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبد العزيز، وإخراج معتز التوني.