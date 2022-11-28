البطل وصل.. القشطه هنا شيحه في اطلاله قويه للغايه أظهرت جمال جسدها واكتسحت رانيا يوسف بفستانها الأحمر

ابو ظبي - احمد الجزار - امر الفنانه هنا شيحه خاصه لها على حسابي على موقع انستغرام وظهرت هذه الصوره مرتديه فستان احمر اظهر جمال جسدها وبالرغم من اطالتها القويه قام العديد من المتابعين بنشر صوره بشكل كبير على حساباتهم على مواقع التواصل.

وتقدم الفنانه المصريه هنا شيحه مسلسلها الذي من المتوقع ان يعرض في موسم رمضان القادم مسلسل راجيني يا هواء مع الفنان القدير خالد النبوي.

هو تعتبر الفنانه هنا شيحه من اسره دراميه حيث اختها الفنانه المعتزله حلا شيحه الكبير قدمت العديد من الاعمال الفنيه القويه التي لا تزال راسخ في الاذهان حتى الان