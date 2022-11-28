هدى الاتربي… بإطلالة جريئة وفستان مثير يخطف الانظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة هدى الإتربي جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت الإتربي بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا عارى الظهر باللون الأسود اللامع، ومفتوح لأعلى الركبة، كما انتعلت حذاء عاليا باللون الأسود، ورفعت شعرها للأعلى واعتمدت مكياجا ترابيا ناعم زاد من جمال إطلالتها، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من المتابعين.