نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ميريام فارس… تجنن الرجال في دبى بفستان مثير يكشف مفاتنها .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في دبي.
ظهرت ميريام فارس في الحفل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا اكمام طويلة و اتسم التصميم بالقماش الموف المطرز بالكامل.
وانتعلت ميريام فارس بوت طويل للغاية من نفس وقماشة الفستان، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريام فارس على خصلات شعرها البني الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.