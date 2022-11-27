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ميريام فارس… تجنن الرجال في دبى بفستان مثير يكشف مفاتنها .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في دبي.

ظهرت ميريام فارس في الحفل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا اكمام طويلة و اتسم التصميم بالقماش الموف المطرز بالكامل.

وانتعلت ميريام فارس بوت طويل للغاية من نفس وقماشة الفستان، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريام فارس على خصلات شعرها البني الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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