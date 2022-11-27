ميريام فارس… تجنن الرجال في دبى بفستان مثير يكشف مفاتنها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في دبي.

ظهرت ميريام فارس في الحفل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا اكمام طويلة و اتسم التصميم بالقماش الموف المطرز بالكامل.

وانتعلت ميريام فارس بوت طويل للغاية من نفس وقماشة الفستان، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريام فارس على خصلات شعرها البني الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.