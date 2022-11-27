نوال الزغبي …زغللت عيون الرجالة بالمفتوح من كل حته .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بنشر فيديو جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات .

وظهرت نوال الزغبي خلال استعدادها لحفلة ، مرتدية جمبسوت من اللون الرمادي اللامه المكشوف من منطقة الصدر والظهر بفتحة كبيرة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير علي من المكياج واحمر الشفاة مما جعلها إطلاله جرئية، معلقة احبك

وعلق الكثير من جمهورها على الفيدو مثل مثل الراحة اللي بوجها اشتقنالها- ليش بتمشي كدا- جمال صناعي