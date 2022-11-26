ليلى احمد زاهر… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار والجمهور يعلق .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت ليلى، في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية “فستانا”، خلال حضورها إحدى المناسبات الخاصة.

وانتقد بعض الجمهور إطلالة ليلى، وجاءت التعليقات كالتالي: “مكبرين نفسكم بالعافية، طالعة أكبر من عمرها، خسيتي أوي”.

كما علق البعض الآخر، معربين عن مدى اعجابهم بإطلالتها: “قمراية حبيبتي، من حقك تكوني ملكة جمال مصر، أجمل بنوته في الكوكب، حلو، قمر يا لولي، ملكة، جمالك، الرشاقة والحلاوة، إيه الحلاوة دي، ما شاء الله قمر، ربنا يحفظك، أقسم بالله كلمة بحبك مش كفاية عليكي”.

جدير بالذكر أن ليلى أحمد زاهر تشارك في بطولة فيلم “مطرح مطروح” للنجم محمود حميدة، ومع الفنانة شيماء سيف والذي من المقرر طرحه فور الانتهاء من كافة مراحل تنفيذه.