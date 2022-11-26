بعد مفاجأة خالد يوسف .. قبلة حسين فهمى لـ شمس تثير الجدل .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة شمس الكويتية صورا جديدة لها من ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي ظهرت فيها مع المخرج خالد يوسف والذى تتعاون معه في مسلسل “سره باتع”.

وأثارت شمس الكويتية حالة من الجدل بسبب صورة مع الفنان حسين فهمى ويقوم بتقبيلها وهو الأمر الذى أثار حفيظة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وجاء التعليقات التى تلقتها شمس الكويتية عبارة عن تساؤلات حيث وجه متابع تساؤلا “حسين فهمي ما يشبع بوس ؟”، وقال آخر : “حسين فهمي منورين” لترد شمس على التعليقات بإيموشن ضاحك.