دينا فؤاد… تتألق بإطلالة ملائكية ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت النجمة دينا فؤاد، بإطلالة راقية في جلسة تصوير جديدة، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديو”انستجرام” مجموعة جديدة من الصور، لاقت إعجاب متابعيها بشكل كبير.

وحرصت دينا فؤاد على المزج فى إطلالتها بين الأناقة اللا متناهية والشياكة الملكية لتظهر بفستان راقي بقصة مميزة ولون رائع يتناسب مع لون بشرتها، واهتمت بوضع اكسسوارات ماسية لتظهر الإطلالة بمنتهي الفخامة كذلك اعتمدت النجمة مكياج وتصفيفة شعر هادئة لتبرز إطلالتها بشكل ناعم وراقي.