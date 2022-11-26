زينة… تتألق بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة زينة جمهورها، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت زينة بفستان لامع قصير، وارتدت عليه حذاء جلديًا طويلا ولامعا، وتفاعل الجمهور خلال التعليقات مشيرين إلى جمالها ورشاقتها.

وفي سياق آخر، قضت محكمة أسرة مدينة نصر في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 21 ألفا و552 جنيها إسترلينيا قيمة المصروفات الدراسية لـ”توأم زينة”، عن العام الدراسي “2021 -2022”.