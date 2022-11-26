درة … تتألق بإطلالة كلاسيكيه رائعه فى أحدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة “درة” صوراً جديدة بإطلالة شتوية جذابة لها ،عبر حسابها الشخصي “إنستجرام” .

وظهرت درة من داخل سيارتها الجميلة ،مرتدية بالطو باللون البيج, مع نظارة شمسية أنيقة , تاركة شعرها منسدلاً على أكتافها.

درة ومسلسل المتهمة

ومن ناحية أخري، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية “نورهان” التي تقدمها في مسلسل “المتهمة” ويعرض عبر منصة “.. شاهد الان vip”.

وأشارت الفنانة “درة” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج mbctrending, إن الشخصية أثرت عليها كثيراً ,موضحة: “الشخصية أثرت علي أثناء التصوير وبعده, طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي ,كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.