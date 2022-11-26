مى عمر… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة مي عمر، على مشاركة متابعيها بصور من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

ونشرت مي عمر، صورتين لها، وظهرت متألقة في فستان من اللون الأسود، الطويل، واعتمدت حذاء من الكعب العالي، وحقيبة يد بنفس اللون.

ويٌعرض للفنانة مي عمر، حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم “تحت تهديد السلاح” بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.