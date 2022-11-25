نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وصول منة شلبي لمحكمة مصر الجديدة لحيازتها 12 كيسا لمخدر الماريجوانا | نجوم الفن على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - وصلت منذ قليل الفنانة منة شلبي إلى مقر محكمة مصر الجديده تمهيدا لبدء التحقيق معها في كمية مخدر «الماريجوانا» عثر بحوزتها .

كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنانة منة شلبي، وذلك في أثناء عودتها من السفر، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة.



تبين من خلال التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المسئولة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية ضبطت 12 كيسا من نبات ماريجوانا المخدر كانت بحوزة الفنانة منة شلبي خلال عودتها من نيويورك.



كشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة، وجارٍ التحقيق معها، وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.