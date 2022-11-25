رانيا يوسف… فى مشهد جديد مع خالد يوسف فى وضع مخل .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت منصه اليوتيوب خلال ساعات ماضيه فيديو مسرب للفنانه الكبيره رانيا يوسف من فيلم واحد صفر وتصدر هذا المشهد وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه وبعد نشر هذا الفيديو بالساعات اثار جدلا كبيره داخل الوسط الفني .. شاهد الان الفيديو بالكامل قابل الحذف..

تعتبر منصه اليوتيوب من اهم المنصات داخل الوطن العربي وخارجه وذلك لقيامها باعاده جمع الملفات والمشاهد المحذوفه والممنوعة من العرض ونشرها مره اخرى على هذه المنصه وتصدر فيديو الفنانه رانيا يوسف تابع التفاصيل

نالت الفنانه الكبيره رانيا يوسف اعجاب الكثير من الجمهور ومتابعين لها عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك بعد قيامها بنشر فيديو لها تقوم بقضاء العطله الصيفيه على احد الشواطئ الشهيره بمدينه شرم الشيخ حصد هذا الفيديو على عدد كبير من المشاهدين والمتابعين لها عبر صفحتها الرسميه .. شاهد الان الفيديو