ياسمين الخطيب… وبلا خجل تكشف عن مواصفات فتى أحلامها ولن تصدق ما الذي قالته!!

ابو ظبي - احمد الجزار - حددت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب مواصفات فتى أحلامها، مؤكدة أنها مواصفات سهلة ولكن باتت غير موجودة حالياً.

وكشفت ياسمين الخطيب خلال مقابلة مع برنامج “أنا سعيد” على قناة “القاهرة والناس” المصرية عن مواصفات فتى أحلامها قائلة: “مش عاوزة أكون تقليدية وأقول المواصفات التقليدية المعروفة، لكن في شروط أساسية فيه وهي إنه يكون راجل واثق من نفسه وعقله كبير”.

وأضافت: “الحاجات اللي أنا قلتها دي ممكن ناس كتير تشوفها بسيطة وسهلة، لكن هي حالياً مش موجودة، وعمري في حياتي ما صادفت راجل مخه كبير ويقدر يحتويني لحد الآن”.

ووضعت الخطيب ما وصفتها بـ”الخلطة السحرية” لجذب انتباه وقلب أي فتاة أو امرأة بوجه عام وجعلها سعيدة، وفي مقدمة ذلك “الغزل الرقيق المعسول الذي يسعد ويجذب أي سيدة”، بالإضافة إلى الاعتناء بمظهرها وأدوات التجميل الخاصة بها، واصفة شعور أي امرأة بأنها تكون في غاية السعادة متى كانت أمام المرآة ووضعت “الروج”، أو ارتدت فستاناً جديداً.

وقالت الخطيب إن أكثر ما يسعدها هي تواصلها مع جمهورها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وترى رسائل المحبين لها وهي تفيض بالمحبة والود.

للخطيب جماهيرية كبيرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وتتفاعل بشكل شبه يومي مع جمهورها من خلال طرح مشكلاتها الحياتية والخاصة مع الجماهير، كما حدث عندما أعلنت أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة ونشرت ذلك في تدوينة لها على فيسبوك، كما تحرص على مشاركتهم في أي فعالية رياضية وتعلن عن تشجيعها لنادي الزمالك المصري.