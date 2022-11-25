راندا عبد السلام… بإطلالة جريئة في أحدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة راندا عبد السلام متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة راندا عبد السلام

وظهرت راندا وهي ترتدي فستان باللون الأسود، ووضعت مكياجًا هادئًا يتناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها مسندلًا.

وفي سياق متصل تستعد راندا عبد السلام لبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل ديفيليه ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.