شاهد .. إثارة نارية وجسد مثير لا يقارن .. ديمي روز تستعرض صدرها المنفوخ بإطلالة ساخنة كشفت أكثر مما أخفت !!

انت الان تتابع خبر إثارة نارية وجسد مثير لا يقارن .. ديمي روز تستعرض صدرها المنفوخ بإطلالة ساخنة كشفت أكثر مما أخفت !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/11/24 الساعة 09:07 مساءً | (هبه الوهالي )

إستعرضت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ صدرها بصور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

فنشرت ديمي روز صوراً لصدرها ولمنظر مطل من نافذة بيتها في ولاية كاليفورنيا الأميركية وعلّقت صادمة: "المنظر".

وأثارت الصور الجدل بين الجمهور وخاصة التعليق التي كتبته، بسبب إستعراضها لصدرها بهذه الطريقة.

يشار إلى أن عارضة الأزياء العالمية كان إنتشر صور لها قبل عمليات التجميل التي خضعت لها في جسمها، اذ يبدو من هذه الصور ان حجم صدرها كان أصغر من حجمه الحالي الذي تستعرضه .وهي عارية الصدر في جلسات تصويرها، اضافة الى تسريب صورة قديمة جدا لمؤخرتها وهي مسترخية في الشمس على البحر، ويبدو انها ايضاً كبّرتها من خلال الحقن والعمليات الجراحية.

واختارت ديمي روز ان تبرز مفاتنها التي اكتشف الجمهور انها مزيفة وليست حقيقية، وكلها من عمل أطباء التجميل الخاصين بها.