سارة عبد الرحمن… بإطلالة جريئة وفستان عارى فى مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الفنانة سارة عبد الرحمن، جدلًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إطلالتها الجريئة على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

وتألقت الفنانة سارة عبدالرحمن بإطلالة متميزة حيث ارتدت فستان لونه بيج مكشوف الكتفين مرصع بالاسترس الفضي، والفستان من تصميم محمود غالي مصمم الازياء.

وشاركت سارة عبدالرحمن في مسلسل سلسال الدم ووعد ونصيبي وقسمتك الجزء الثالث ومسلسل 30 ليلة وليلة، كما شاركت مؤخرًا في فيلم “ماما حامل” ومسلسل “مكتوب عليا” الذي عرض في رمضان الماضي.