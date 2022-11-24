مي سليم… تخرج عن المألوف بظهور بالأسود اللي جنن الشباب في غرفة نومها..ومتابع كسحت رنيا يوسف و سما المصري

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة الجميلة التي لا تظهر إلا بإطلالة جريئة وجزابة و مجنونه منها تثير الجدل في كل مرة تظهر فيها علي مواقع التواصل الاجتماعي أنها الجميلة مي سليم التي تخطف الانظار وقلوب المتابعين نحوها في الفترة الماضية بسبب ظهورها المتكرر والتي تظهر فيه وهي ترتدي ملابس مكشوفة.

حيث نشرت مي سليم عدة صور لها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي ترتدي فستان اسود قصير مفتوح من جهة الصدر والكتفين بطريقة كبيرة من الاسفل بطريقة جريئة منها والتي جذبت المتابعين بسبب اختيار ملابس الانيقه والجذابه.

حيث اثارت جدلا المتابعين نحوها بسبب هذه الإطلالة التي كشفت عن جزء كبير من جسدها وتتميز مي سليم بأنها صاحبت أنوثتها وجمالها ورشاقة وقوام متناسق للغاية.

يذكر أن آخر أعمال القمة الجميلة مي سليم مسلسل حته ثانيه والتي تألقت فيه بصور كبيرة جدا وحقق نجاح كبير وعادات ما تظهر في الدراما المصريه وظهرت في عدة مسلسلات مع نجوم الدراما المصريه.