هنا الزاهد …تثير الجدل بظهورها الأخير دانتيل شفاف .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت هنا الزاهد، ببنطال أنيق ولافت من الدانتيل باللون الموف الفاتح، ونسقت معه جاكيت من الدانتيل باللون الموف الفاتح.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .