لاميتا فرنجية… تتفوق على هيفاء وهبي بالتايجر القطعة واحدة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

وظهرت لاميتا فرنجية خلال قضاء عطلتها في منطقة قريبة من الشاطئ، مرتدية ملابس من التايجر المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير وغير متوقع وكان في الأسفل ملابس من اللون الأبيض المفتوحة بالكامل من منطقة الساقين، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.