نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منه فضالي…من داخل غرفتها تشوق الشباب بالأبيض الحمالة أبو فتحة .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت منة فضالي خلال تواجدها داخل غرفتها وأمام المرآة ، مرتدية تي شيرت من اللون الأبيض المفتوح من منطقة الصدر بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة، معلقة : كل يوم هو بداية جديدة، ابذل قصارى جهدك ولا تستسلم .
تقوم الفنانة الشابة في الفترة الحالية بتصوير عن من مشاهد مسلسل “الونش”بطولة ميمي جمال، محمد رجب، ميرهان حسين، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي.
منذ 58 دقيقة
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