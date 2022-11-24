مايا دياب… تشعل حماس الشباب بوصله رقص بلدي اتفرج علي القشطه للكبار فقط

ابو ظبي - احمد الجزار - اشعلت الفنانه اللبنانيه مايا دياب جدلا الكبير وواسع على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد قيامها بنشر صوره لها عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه في احد الشواطئ الشهيره بمدينه شرم الشيخ وكانت ترتدي الفستان ابو حماله وبعد نشر الفيديو بساعات تصدرت ترند توير الايام واثار ضجه الكبير داخل الوسط الفني تابع التفاصيل..

تعتبر الفنانه مايا دياب من اشهر الفنانات داخل الوطن العربي ولها اهميه كبيره داخل الوسط الفني وقامت بادوار كثيره خلال الفتره القادمه وكانت مرشحة للغناء في كاس العالم قطر 2022..