رانيا التومى… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي تعرف عليها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن من هي رانيا التومي التي ظهرت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي مساء أمس بصحبة الفنانة شمس الكويتية والمخرج خالد يوسف كابطال المسلسل الجديد “سره الباتع” الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني القادم وخلال التقرير التالي نرصد من هي رانيا التومي.

من هي رانيا التومي؟

الفنانة الشابة رانيا التومي هي ملكة جمال وعارضة أزياء ومذيعة تلفزيون تونسية، ولدت الفنانة الشابة التي تعمل في الفن المصري للمرة الأولى في 27 يناير 1989 في تونس، كانت رانيا ملكة جمال الطقس في قناة نسمة الفضائية ثم درست في جامعة علوم الحاسوب وادارة الحرم الجامعي منار، وكانت بداية رانيا التومي وانطلاقتها في عام 2012 شاركت مسلسل مشاعر.