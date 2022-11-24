منى ممدوح… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الممثلة منى ممدوح الأضواء على السجادة الحمراء الخاصة بختام الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وظهرت منى ممدوح بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، مع الاستعانة بشنطة صغيرة باللون الأسود عليها علم مصر.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل ختام المهرجان التزام عدد كبير من النجمات بـ “الدريس كود” الذى طالب به الفنان حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى.

فى الوقت الذى أثارت بعض إطلالات الفنانات الجدل على السجادة الحمراء بسبب الفساتين الجريئة والتى تخالف تعليمات حسين فهمى.