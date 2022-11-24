ليلى زاهر … تخطف الأنظار بإطلالة جديده ساحرة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها بأحدث جلسة تصوير قامت بها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور إنستجرام.

ظهرت ليلى زاهر بالصور بإطلالة متميزة؛ حيث ارتدت فستان باللون الأخضر، ووضعت مكياج كامل، زاد من جمالها وتألقها، وحرصت على ارتداء بعض الإكسسوارات المميزة، مع تصفيفة رائعة للشعر الذي يميل للون الذهبي.

كانت آخر مشاركات ليلى أحمد زاهر التليفزيونية، مشاركاها في مسلسل “في بيتنا روبرت٢”، رفقة هشام جمال وعمرو وهبة وشيماء سيف، وغيرهم.