نجلاء بدر… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي الإنستجرام .

و ظهرت بإطلالة جذابة أبهرت الاف من المتابعين ، وهي ترتدي فستان باللون الاخضر ،واضعة لمسات هادئة من المكياج ، تاركة شعرها منسدلا علي كتفها و ظهرها ، وكتبت علي الصورة ” يا وعدي “.

ويذكر ان اخر اعمالها الدرامية هو مسلسل “بابلو” و المسلسل تدور أحداثة حول سيد حسن، المعروف باسم (بابلو)، رجل عصامي، يساعد المحتاجين، يتمكن من كسب ثقة أحد رجال الأعمال، ويتولى حمايته، ولكن ابنه يكن كراهية شديدة لبابلو، في الوقت الذي تتعلق فيه قلب شقيقته بحب بابلو ، وشارك في هذا العمل العديد من الممثلين : حسن الرداد ،وأروي جودة ،ومصطفي فهمي ،وهالة فاخر و اخرين ، من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي و تأليف حسان دهشان .