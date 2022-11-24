غادة إبراهيم… بإطلالة جريئة مثيرة للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة غادة إبراهيم على وصف البعض لإطلالتها التي تألقت بها أمس بالمثيرة، وذلك خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤٤.

وقالت غادة إبراهيم في تصريح

خاص لـ “الفجر الفني”:” فين الفستان المثير للجدل، نو كومنت، وكفايا رد شيرين عليا والتريند بتاع شيرين”.

شيرين عبد الوهاب لغادة إبراهيم:بموت فيكي

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد وجهت رسالة شكر للفنانة غادة إبراهيم، وذلك بعدما دعمتها خلال أزمتها الأخيرة وعودتها مرة أخرى للفنان حسام حبيب، حيث كتبت عبر الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات” إنستجرام “:”أنا اللي بحبك وشكرًا على كل كلامك الحلو اللي زي العسل، وأنا بموت فيكي، وشكرًا يا حبيبتى على ذوقك، غادة إبراهيم”.