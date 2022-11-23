ريم سامى… تتألق بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة ريم سامي على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 التي أقيمت مساء الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري.

واختارت ريم سامي ارتداء فستان بسيط أبيض اللون بكم واحد One Shoulder وبفتحة جانبية طويلة لأعلى الفخذ من تصميم زينة زكي، ويصل سعره إلى 17 ألف جنيه مصري، شاهده من موقع بيعه.

يذكر أن ريم سامى قدمت العديد من الأعمال الفنية فى السنوات الاخيرة بعد تجربتها الأولى فى مسلسل “للحب فرصة أخيرة” بطولة داليا البحيرى، أمل رزق، فراس سعيد، هند عبدالحليم، أميرة العايدى، هبه الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، عمر زهران، جوليا الشواشي، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفى.