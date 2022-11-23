رانيا يوسف… تتألق بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - غابت ولأول مرة الفنانة رانيا يوسف عن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ولم تحضر حفل افتتاح أو ختام الدورة 44.

غياب رانيا يوسف عوضته بظهورها اليوم، بجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمى على تطبيق إنستجرام.

وتألقت رانيا يوسف، فى جلسة التصوير الجديدة بفستان باللون الأزرق تميز بتصميمه الجريء.

يذكر أن رانيا يوسف تقوم حاليا، بتصوير مشاهدها فى فيلم “التاروت” مع سمية الخشاب وناهد السباعى، كما أعلنت مؤخرا، مشاركتها فى فيلم “ملك” تأليف وإخراج أيمن الرفاعى.