إيمان ابو طالب … بإطلالة جريئة وفستان شبه عاري يثير الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الإعلامية إيمان أبو طالب بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44.

وظهرت إيمان أبو طالب بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا جذابا باللون الأبيض، من تصميم أحمد فايز، وبدت في كامل أناقتها، وحضر الحفل كوكبة من نجوم ونجمات الفن.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي 2022، في ختام دورته الـ 44، القائمة الكاملة لجوائز المهرجان، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما إلى جانب الصحفيين والإعلاميين.

