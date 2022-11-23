انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين صبري تجنن الجمهور بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة لها بحسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت ياسمين صبري خلال تواجدها في العاصمة القطرية الدوحة وهي على قرب البحر، حيث ارتدت فستان من اللون الأسود الضيق للغاية والمكشوف من منطقة الساقين مما أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية استخدمت الكثير من المكياج والكثير من الإكسسورات كعادتها المعروفة عنها، معلقة : جميل

وانتشرت الكثير من الأنباء التي لم يتم التأكد من صحتها حتى الآن حول عودة الفنانة المصرية إلي زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال الأيام القليلة الماضية.