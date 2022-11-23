مايان السيد… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - استعرضت مايان السيد عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، الفستان الذى ظهرت به أمس، فى حفل ختام الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وظهرت مايان السيد فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى بفستان مميز كشف عن أناقتها ورشاقتها.

يذكر أن مايان السيد، أعلنت عن مشاركتها فى موسم رمضان 2023، بمسلسل جديد مع الفنانة يسرا، والعمل الجديد يعد ثانى تعاون بين مايان السيد ويسرا بعد مسلسل “حرب أهلية” الذى عرض فى رمضان 2021.

